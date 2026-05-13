Автор фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет, об этом в соцсетях сообщил фотограф Юрий Рост.

«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.

Молчанов с начала 1970-х годов работал в советском агентстве печати «Новости», с конца 1980-х он был автором и ведущим популярной ночной телепрограммы «До и после полуночи». Помимо этого, Молчанов был ведущим программ «Время» и «90 минут» и автором цикла «И дольше века».

