Скончался ведущий популярной телепрограммы «До и после полуночи» Молчанов
Журналисту было 75 лет.
Телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет, об этом в соцсетях сообщил фотограф Юрий Рост.
«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.
Молчанов с начала 1970-х годов работал в советском агентстве печати «Новости», с конца 1980-х он был автором и ведущим популярной ночной телепрограммы «До и после полуночи». Помимо этого, Молчанов был ведущим программ «Время» и «90 минут» и автором цикла «И дольше века».
