13 мая 17:55
Скончался ведущий популярной телепрограммы «До и после полуночи» Молчанов

Журналисту было 75 лет.

Автор фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет, об этом в соцсетях сообщил фотограф Юрий Рост.

«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.

Молчанов с начала 1970-х годов работал в советском агентстве печати «Новости», с конца 1980-х он был автором и ведущим популярной ночной телепрограммы «До и после полуночи». Помимо этого, Молчанов был ведущим программ «Время» и «90 минут» и автором цикла «И дольше века».

Ранее сообщалось, что виновному в смерти звезды клипа «Девочка-война» мотоциклисту грозит колония. Водитель не справился с управлением и сбил девушку во время мотосходки — реанимировать ее не удалось.

