13 мая 19:44
Степан Белоенко

Журналист

Четверых мигрантов арестовали по обвинению в изнасиловании девушки в Татарстане

Суд отправил задержанных в СИЗО на два месяца.

Автор фото: РИА Новости

Высокогорский районный суд Татарстана отправил под арест до 11 июля 2026 года четверых граждан Туркменистана по обвинению в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору. Таким образом ходатайство следствия было удовлетворено, сообщает пресс-служба суда.  

Для избрания меры пресечения были доставлены четверо граждан Туркменистана, двое 1992 годов рождения, и еще двое 1994 и 1968 годов рождения. Как рассказали в суде журналисту «Вечерней Казани», ни один из подсудимых свою вину в преступлении не признает.  

Ранее мы сообщали о задержании мигрантов по подозрению в изнасиловании местной жительницы в поселке Высокая гора.

