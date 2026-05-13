Четверых мигрантов арестовали по обвинению в изнасиловании девушки в Татарстане
Суд отправил задержанных в СИЗО на два месяца.
Высокогорский районный суд Татарстана отправил под арест до 11 июля 2026 года четверых граждан Туркменистана по обвинению в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору. Таким образом ходатайство следствия было удовлетворено, сообщает пресс-служба суда.
Для избрания меры пресечения были доставлены четверо граждан Туркменистана, двое 1992 годов рождения, и еще двое 1994 и 1968 годов рождения. Как рассказали в суде журналисту «Вечерней Казани», ни один из подсудимых свою вину в преступлении не признает.
Ранее мы сообщали о задержании мигрантов по подозрению в изнасиловании местной жительницы в поселке Высокая гора.
