6 мая 16:49
«Вечерняя Казань»

Виновному в смерти звезды клипа «Девочка-война» мотоциклисту грозит колония

Водитель не справился с управлением и сбил девушку во время мотосходки — реанимировать ее не удалось.

Автор фото: соцсети

Уголовное дело возбудили на Максима 3., мотоциклиста, который насмерть сбил модель Ксению Добромилову — звезду клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Об этом сообщает SHOT.

Водителя мотоцикла задержали. Ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, что трагедия произошла в центре Москвы. Ксения снимала мотосходку, стоя прямо на дороге. Максим не сумел вовремя затормозить и сбил девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Сам мотоциклист после удара вылетел на дорогу и врезался в припаркованный автомобиль.

