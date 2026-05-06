Виновному в смерти звезды клипа «Девочка-война» мотоциклисту грозит колония
Водитель не справился с управлением и сбил девушку во время мотосходки — реанимировать ее не удалось.
Уголовное дело возбудили на Максима 3., мотоциклиста, который насмерть сбил модель Ксению Добромилову — звезду клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Об этом сообщает SHOT.
Водителя мотоцикла задержали. Ему грозит до пяти лет заключения.
Напомним, что трагедия произошла в центре Москвы. Ксения снимала мотосходку, стоя прямо на дороге. Максим не сумел вовремя затормозить и сбил девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Сам мотоциклист после удара вылетел на дорогу и врезался в припаркованный автомобиль.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
Главный ориентир - доступность.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».