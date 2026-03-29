За весь месяц зафиксировали уже 11 погодных максимумов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики обновлен температурный рекорд 28 марта. Воздух прогрелся до +14,3 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Последний раз максимум в этот день зафиксировали еще в 2020 году — в тот день температура составила +13,4 градуса.

Синоптики считают, что такая тенденция продолжится до конца месяца. Показатели будут превышать обычные значения на пять-шесть градусов. Из-за этого процесс таяния снега ускорился несмотря на его аномальное количество, накопившееся за зиму.

Ранее мы писали, что в худшем случае весеннее половодье в республике затронет дома 13 тысяч татарстанцев. Эксперты называют прогноз «достаточно тревожным».

