Общество
29 марта 08:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Погода в Казани побила шестилетний температурный рекорд за март

За весь месяц зафиксировали уже 11 погодных максимумов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики обновлен температурный рекорд 28 марта. Воздух прогрелся до +14,3 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Последний раз максимум в этот день зафиксировали еще в 2020 году — в тот день температура составила +13,4 градуса.

Синоптики считают, что такая тенденция продолжится до конца месяца. Показатели будут превышать обычные значения на пять-шесть градусов. Из-за этого процесс таяния снега ускорился несмотря на его аномальное количество, накопившееся за зиму.

Ранее мы писали, что в худшем случае весеннее половодье в республике затронет дома 13 тысяч татарстанцев. Эксперты называют прогноз «достаточно тревожным».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.