Погода в Казани побила шестилетний температурный рекорд за март
За весь месяц зафиксировали уже 11 погодных максимумов.
В столице республики обновлен температурный рекорд 28 марта. Воздух прогрелся до +14,3 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Последний раз максимум в этот день зафиксировали еще в 2020 году — в тот день температура составила +13,4 градуса.
Синоптики считают, что такая тенденция продолжится до конца месяца. Показатели будут превышать обычные значения на пять-шесть градусов. Из-за этого процесс таяния снега ускорился несмотря на его аномальное количество, накопившееся за зиму.
Ранее мы писали, что в худшем случае весеннее половодье в республике затронет дома 13 тысяч татарстанцев. Эксперты называют прогноз «достаточно тревожным».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Проверки управляющая компания проводила формально.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.