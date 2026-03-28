Для детей арендуют яхты, рестораны и приглашают блогеров и тиктокеров.

Родители учеников четвертых классов начали готовиться к выпускным. Сборы на праздник просто зашкаливают. Mash подсчитал, во что он обходится для пап и мам четвероклашек.

По данным канала, сбор денег родительскими комитетами начался уже с середины марта. В Подмосковье на праздник собирают 15 000–30 000 рублей, в самой столице суммы стартуют от 45 000.

Выпускные родители планируют провести с широким размахом. В программу входят аниматоры, фотозоны, игровые центры и развлечения типа скалодромов. К тому же часть родителей собирает деньги на дорогие подарки учителям. Дарят педагогам от абонементов в спа до ювелирных украшений.

Более роскошные варианты праздника включают аренду яхт, ресторанов, а также приглашенных блогеров и тиктокеров. В итоге цена доходит до сотен тысяч рублей за ученика. Причем за свое участие в выпускном родители выкладывают деньги отдельно – порядка 5000 рублей за место за столом.

Родители в регионах скидываются значительно меньше. В Туле, к примеру, средний сбор – порядка 10 000. Но и эти деньги многим семьям не по карману. В итоге некоторые папы и мамы отказываются от участия в празднике и не понимают, к чему детям такие дорогие и пышные проводы, если большая их часть по-прежнему будет учиться в той же школе.

