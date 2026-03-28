Главный дом усадебного комплекса Житковых в Чистополе снова выставили на торги
Здание уже продавали три года назад.
Главный дом усадебного комплекса Житковых в Чистополе, построенный в XIX веке, продают во второй раз. Согласно данным портала «ГИС Торги», его стартовая цена составляет 1 рубль.
Двухэтажный полукаменный дом, расположенный на улице Толстого, уже продавали в 2023 году за 1,2 рубля. Как пояснили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране ОКН, инвестор должен был отреставрировать здание, но не сделал этого. Поэтому договор с ним был расторгнут, помещения изъяты, а объект снова выставлен на торги.
Кадастровая стоимость объекта составляет 3,2 миллиона рублей. Новый собственник должен будет не только восстановить историческое здание, но и позаботиться об его охране.
