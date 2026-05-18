Новые стандарты введут уже в сентябре этого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Росстандарт утвердил ГОСТ на безопасную перевозку детей и учащихся в автомобилях и другом транспорте. Он начнет действовать с осени текущего года, сообщает РИА Новости.



Новые правила призваны сформировать единую систему управления рисками и повысить безопасность на всех этапах перевозки. ГОСТ охватывает подготовку поездки, посадку, высадку и движение. Например, водителю необходимо постоянно отслеживать опасные события и инциденты — стандарт работает и на предупреждение происшествий.



Ранее сообщалось, что летом в России начнет действовать ГОСТ для медовухи и туалетной бумаги. Он охватит параметры рулона и даже высоту пены в напитках. Медовуха должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками, обусловленными используемым сырьем.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.