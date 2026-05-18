Рекомендации при подготовке отцов к родительству принял Минздрав
Мужчин будут учить уходу за новорожденным и основам поддержки при родах.
Минздрав России утвердил рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» будущих родителей, одним из главных нововведений стало активное вовлечение в подготовку к родительству отцов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Рекомендации вводят единые стандарты психопрофилактической подготовки семей. Будущим родителям в рамках ОМС организуют пять занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами. К примеру, отцов будут учить уходу за новорожденным и основам поддержки при родах.
Будут проходить как лекции, так и практические занятия с элементами дискуссии. Сами занятия пройдут в женских консультациях в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолого-социальной помощи, обучать будут акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и соцработники.
Планируется поднимать темы грудного вскармливания, вакцинации, безопасности детей.
