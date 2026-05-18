На кадастровый учет поставлено девять тысяч квартир, 3,3 тысячи нежилых помещений и 1,4 тысячи парковочных мест.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За четыре месяца текущего года в Росреестр по республике было добавлено 68 многоквартирных домов, хотя в прошлом году к этому времени было зарегистрировано только 35 единиц. Об этом заявил замглавы Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Татарстану Нияз Галиакбаров.

На кадастровый учет поставлено девять тысяч квартир, 3,3 тысячи нежилых помещений и 1,4 тысячи парковочных мест. Право собственности зарегистрировано в отношении 9,7 тысячи помещений.

Как объяснил Галиакбаров, в ЕГРН поступают данные обо всех помещениях внутри домов. Процесс постановки на кадастровый учет занимает до трех рабочих дней в случае, если пакет документов поступил в полном объеме и вовремя. С прошлого года застройщики подают их исключительно электронно, что ускоряет регистрацию новостроек. Также строительная компания не позднее 30 рабочих дней после даты подписания акта передачи должна подать заявление на право собственности дольщика.

Ранее сообщалось, что в Татарстане начали капремонт 312 многоквартирных домов. К концу года планируется обновить 706 жилых зданий и даже заменить 99 лифтов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.