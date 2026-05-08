В Татарстане начали капремонт 312 многоквартирных домов
К концу года планируется обновить 706 жилых зданий и даже заменить 99 лифтов.
В 28 муниципальных образованиях региона уже начался запланированный капитальный ремонт многоквартирных домов — работа идет на 312 объектах, что составляет 19 процентов от плана. Закончили реновацию в 34 домах трех муниципалитетов. Остальным жителям нужно ждать своей очереди до конца мая. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, а его слова приводит пресс-служба раиса республики.
Также планируется заменить 99 лифтов в 44 домах. Однако наиболее активная работа идет в зданиях сферы образования: в программы включено 170 построек. Уже ремонтируют 61 школу, а летом рабочие займутся школьными пищеблоками. Наполовину выполнена реновация 23 дошкольных образовательных учреждений. Общежития, в свою очередь, готовы на 42 процента.
Новый облик получат 96 зданий здравоохранения. Уже сдано семь фельдшерско-акушерских пунктов (80 процентов) и 81 процент обновленных пунктов раздачи детского молочного питания. Стационары ремонтируют в 23 больницах, что составляет 20 процентов от запланированного.
Работы идут и в молодежных зданиях — детские оздоровительные лагеря починили на 87 процентов, обновление получили 69 процентов подростковых клубов. В области культуры планируется отремонтировать 38 зданий, в частности, сельские объекты. В отрасли «Экология» значится 25 зданий, выполнение по ним составляет 48 процентов.
Более того, ремонтируются здания МВД, пожарных депо, лесничеств, министерства юстиции и Минсельхоза и исполкомов. Их готовность находится в диапазоне от 13 процентов до 92, а наименьший показатель имеет сфера правопорядка.
Ранее сообщалось, что капремонт многоквартирных домов Казани стартовал в рекордно ранние сроки. Финансирование программы в 2026 году составит 2,89 миллиарда рублей.
