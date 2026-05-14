Общество
14 мая 08:44
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Метшин надеется, что «Новая волна» останется в Казани на долгие годы

По словам мэра Казани, после фестиваля в городе появляются новые таланты и растёт уровень организаторов.

Метшин надеется, что «Новая волна» останется в Казани на долгие годы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань хочет закрепить за собой статус постоянной площадки международного конкурса «Новая волна». Об этом мэр Ильсур Метшин заявил в интервью ТАСС на полях KazanForum.

Он напомнил, что город долго добивался права принимать фестиваль. В 2025 году «Новая волна» с большим успехом прошла в Казани, и теперь мэрия рассчитывает, что конкурс во главе с Игорем Крутым пропишется здесь надолго. По словам Метшина, об успехе говорят высокие телевизионные рейтинги и тёплые отзывы гостей и артистов. В 2026 году фестиваль пройдёт с 20 по 26 августа, подготовка уже началась.

Мэр подчеркнул, что такие события дают городу не только культурный праздник, но и реальный профессиональный рост. После них всё больше детей и молодёжи идут в вокал, танцы, звукорежиссуру и режиссуру. А те, кто помогает организовывать фестиваль, потом становятся востребованными специалистами не только в республике и стране, но и за рубежом.

«После каждого мероприятия вырастают новые звёздочки, не только на сцене, но и за кулисами, которые организуют эти большие мероприятия. И они потом становятся востребованными не только в нашей республике, стране, но и за рубежом», — заключил Метшин.

Международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в эти дни в Казани, ТАСС выступает генеральным информационным партнёром форума.

Ранее мы писали, что Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Рустамом Миннихановым в Казани, а затем позвонил Владимиру Путину. Председатель халк маслахаты Туркменистана приехал на «КазаньФорум».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.