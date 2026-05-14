По словам мэра Казани, после фестиваля в городе появляются новые таланты и растёт уровень организаторов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань хочет закрепить за собой статус постоянной площадки международного конкурса «Новая волна». Об этом мэр Ильсур Метшин заявил в интервью ТАСС на полях KazanForum.

Он напомнил, что город долго добивался права принимать фестиваль. В 2025 году «Новая волна» с большим успехом прошла в Казани, и теперь мэрия рассчитывает, что конкурс во главе с Игорем Крутым пропишется здесь надолго. По словам Метшина, об успехе говорят высокие телевизионные рейтинги и тёплые отзывы гостей и артистов. В 2026 году фестиваль пройдёт с 20 по 26 августа, подготовка уже началась.

Мэр подчеркнул, что такие события дают городу не только культурный праздник, но и реальный профессиональный рост. После них всё больше детей и молодёжи идут в вокал, танцы, звукорежиссуру и режиссуру. А те, кто помогает организовывать фестиваль, потом становятся востребованными специалистами не только в республике и стране, но и за рубежом.

«После каждого мероприятия вырастают новые звёздочки, не только на сцене, но и за кулисами, которые организуют эти большие мероприятия. И они потом становятся востребованными не только в нашей республике, стране, но и за рубежом», — заключил Метшин.

Международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в эти дни в Казани, ТАСС выступает генеральным информационным партнёром форума.

