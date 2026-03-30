Полиция проводит проверку.

Автор фото: соцсети

В соцсетях появилось видео драки двух мужчин. Очевидцы рассказали, что ссора произошла из-за того, что они не смогли разъехаться во дворе.

«Между двумя неизвестными мужчинами возник дорожный конфликт, переросший в потасовку», - сообщили «Вечерней Казани» в МВД по Татарстану.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.

Ранее сообщалось, что подросток из Казани заплатит 400 тысяч рублей после драки на проспекте Победы. В «поединке» один из мальчиков травмировал спину, за что прокуратура взыскала с обидчика материальный и моральный ущерб.

