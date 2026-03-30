Два водителя подрались в Казани из-за того, что не смогли разъехаться на дороге
Полиция проводит проверку.
В соцсетях появилось видео драки двух мужчин. Очевидцы рассказали, что ссора произошла из-за того, что они не смогли разъехаться во дворе.
«Между двумя неизвестными мужчинами возник дорожный конфликт, переросший в потасовку», - сообщили «Вечерней Казани» в МВД по Татарстану.
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.
Ранее сообщалось, что подросток из Казани заплатит 400 тысяч рублей после драки на проспекте Победы. В «поединке» один из мальчиков травмировал спину, за что прокуратура взыскала с обидчика материальный и моральный ущерб.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.