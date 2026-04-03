В России вступили в силу законы о жестком контроле тарифов на ЖКУ
ФАС выявила, что жители и организации заплатили более 50 миллиардов рублей по необоснованно завышенным ценам.
Федеральная антимонопольная служба теперь будет контролировать рост цен на коммунальные услуги. Как написал в своем канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, именно на эту сферу россияне жалуются чаще всего.
За прошлый год ФАС выявила необоснованно завышенные тарифы, за которые физическим и юридическим лицам пришлось отдать свыше 50 миллиардов рублей. Теперь надзорный орган самостоятельно может пересматривать предельные уровни тарифов, если региональные власти не прислушались к его решениям.
Должностных лиц, которые продолжат игнорировать распоряжения службы, ждет административное наказание — безальтернативная дисквалификация сроком до трех нет.
«Безответственным чиновникам больше не удастся отделаться просто уплатой штрафа за нарушения. Принятые нормы федеральных законов позволят защитить права граждан», — заявил Володин.
Ранее сообщалось, что задолженность управляющих компаний Татарстана за «тепло» превысила 282 миллиона. При этом на 1,5 миллиона рублей уменьшился долг по потребленной электроэнергии.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
