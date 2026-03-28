Слегка снизились долги за электроэнергию и газ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За январь-февраль нынешнего года уровень собираемости платежей населения в среднем по Татарстану составил 95% - на 0,8% ниже, чем годом ранее. При этом доля платежей в электронном формате составила 81,7% от общего объема, озвучил статистику на совещании в Доме правительства Татарстана первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Докладчик также привел следующие данные. Сумма просроченной задолженности за газ на 1 марта составила более 244 миллионов рублей – на 6 миллионов меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Снизился также на 1,5 миллиона рублей долг по потребленной электроэнергии. На 1 марта нынешнего года он составлял около 28 миллионов рублей.

При этом выросла задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед АО «Татэнерго». Она увеличилась на 61 миллион 308 тысяч рублей – до 282 миллионов 665 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рекордные температуры в марте не повлияли на отключение отопления в Казани. Завершить сезон мешают относительно холодные ночи — температура воздуха стабильно составляет ноль градусов.

