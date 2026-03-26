Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В двух домах в Казани зафиксировали утечку газа. Речь идет о домах на Голубятникова, 1 и Усманова, 37. Там отключили газоснабжение до исправления ситуации. Об этом сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Сейчас жилищники проводят проверку обстоятельств произошедшего, а также оценивают качество исполнения обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что из-за утечки газа в Казани восемь квартир остались без «голубого топлива». В одном из домов проводился ремонт дымоотводящих каналов, поэтому газа там тоже не было.

