«Мастер» залил водой газовую трубу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мужчина, решивший самостоятельно установить водонагреватель в доме № 12 по улице Рихарда Зорге в Казани, оставил жильцов одного из подъездов без газа. Об очередном инциденте, который мог закончиться трагедией, рассказали в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.

В итоге из-за опасной ситуации второй подъезд дома отключили от газоснабжения. «Мастеру» предстоит возместить «Казаньгоргазу» расходы за ликвидацию аварии, а Жилинспекция Татарстана возбудила дело об административном правонарушении.

В ведомстве напомнили, что работы с газовым оборудованием должны выполнять только квалифицированные специалисты. Самостоятельная установка или ремонт газовых приборов категорически запрещены, поскольку угрожают жизни и здоровью жильцов.

Ранее депутат предупредил, что за самовольную установку радиаторов отопления грозят штрафы. Якубовский заметил, что главное - это не наказание, а предотвращение ситуаций, которые могут привести к авариям и нарушению прав других жильцов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.