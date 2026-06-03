ЖКХ
3 июня 10:39
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«Вечерняя Казань»

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Единые сроки устранения неисправностей в домах готовятся ввести в Госдуме

УК обяжут при поступлении обращения незамедлительно регистрировать его, определять планируемый срок ремонта и уведомлять заявителя.

Единые сроки устранения неисправностей в домах готовятся ввести в Госдуме

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Законопроект о едином порядке и сроках устранения неисправностей в многоквартирных домах разработали в Госдуме, первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев направил его на отзыв в правительство. Об этом сообщает ТАСС.

Управляющие компании планируют обязать при поступлении обращения незамедлительно регистрировать его, определять планируемый срок устранения неисправности и уведомлять заявителя. Вся информация должна размещаться в ГИС ЖКХ. В случае просрочки собственники получат право на уменьшение платы за содержание жилого помещения.

Гусев подчеркнул, что сейчас люди могут неделями добиваться ремонта протекающей крыши, неисправного стояка или сломанного оборудования, при этом даже не знают, когда запланирован ремонт. Поэтому планируется ввести прозрачную систему.

Напомним, в 2025 году в Казани были установлены допустимые сроки отключения коммунальных услуг при авариях. На подготовительные работы отводится до 45 минут. Информация о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, а также планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ должна поступать в течение 10 минут. Отключение электричества допускается лишь на два часа, отключение воды – на срок от 8 до 24 часов, в зависимости от размера труб и глубины их залегания. Максимальное время для отключения отопления - от 2 до 8 часов.

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