На день отключат воду жителям Приволжского района Казани
Причина - подключение переложенного участка водопровода ЖК к централизованным сетям водоснабжения.
Из-за подключения переложенного участка водопровода жилого комплекса по улице Кулагина в Приволжском районе к централизованным сетям водоснабжения у жителей сутки не будет воды. Водоснабжение прекратится с 09:00 4 июня до 11:00 5 июня по адресам:
- Авангардная, 50, 52, 54, 56, 56/2, 58, 60, 60/2, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп. 3, 62 корп. 4, 62 корп. 5, 66, 66 корп. 2, 66 корп. 3, 68 корп.2, 85, 87, 89, 91, 143, 145, 147, 147а, 147Б, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, 171Б, 185, 187; 48/1, 55, 55Б, 60а, 68, 74, 91а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 159а, 159Б; 159, 159 корп. 1, 159 корп. 2, 161а, 173;
- Актайская, 1, 3, 7, 7а, 11, 13, 15, 17; 5, 15а;
- Владимира Кулагина, 4, 6, 6а, 8, 8а; 1, 1/2, 1 корп. 1, 4; 1а, 2, 2 корп. 1, 2а, 3, 4Б, 4в, 6/2;
- Глазунова, 6, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10; 2, 2 стр. 2, 4, 6, 6/1, 6а, 7, 8, 46, 48/3, 50/4, 52а, 52Б, 54, 56, 58а, 58Б;
- Модельная, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 1/48, 1Б, 5, 5а, 8/2, 9а;
- Промысловая, 5, 17, 19, 21, 24, 26, 28.
Также отключение частично затронет посёлок Калининский по улицам:
- Авангардный пер.,
- Айни Садретдинова,
- Балашовская,
- Бажова,
- Варганова,
- Грунтовая,
- Доватора,
- Десятидворная,
- Кабанная,
- Малая Кабанная,
- Поперечно-Кабанная,
- Майкопская,
- Магнитогорская,
- Поперечно-Сормовская,
- Сормовская,
- Семидворная,
- Тюменская,
- Тюменский пер.,
- Школьная,
- ПСО «Дружба»,
- СНТ «Труженик».
В общей сложности под отключение попадут 128 частных жилых домов, 66 многоквартирных домов, 8 соцучреждений и 12 административных зданий, уточнили в МУП «Водоканал».
Ранее сообщалось, что из-за подключения нового водопровода после реконструкции сетей на улице Окраинной в Кировском районе Казани в некоторых поселках в 9:00 2 июня отключили воду. Водоснабжения не будет до 9:00 3 июня.
