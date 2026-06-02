Причина - подключение переложенного участка водопровода ЖК к централизованным сетям водоснабжения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за подключения переложенного участка водопровода жилого комплекса по улице Кулагина в Приволжском районе к централизованным сетям водоснабжения у жителей сутки не будет воды. Водоснабжение прекратится с 09:00 4 июня до 11:00 5 июня по адресам:

- Авангардная, 50, 52, 54, 56, 56/2, 58, 60, 60/2, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп. 3, 62 корп. 4, 62 корп. 5, 66, 66 корп. 2, 66 корп. 3, 68 корп.2, 85, 87, 89, 91, 143, 145, 147, 147а, 147Б, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, 171Б, 185, 187; 48/1, 55, 55Б, 60а, 68, 74, 91а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 159а, 159Б; 159, 159 корп. 1, 159 корп. 2, 161а, 173;

- Актайская, 1, 3, 7, 7а, 11, 13, 15, 17; 5, 15а;

- Владимира Кулагина, 4, 6, 6а, 8, 8а; 1, 1/2, 1 корп. 1, 4; 1а, 2, 2 корп. 1, 2а, 3, 4Б, 4в, 6/2;

- Глазунова, 6, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10; 2, 2 стр. 2, 4, 6, 6/1, 6а, 7, 8, 46, 48/3, 50/4, 52а, 52Б, 54, 56, 58а, 58Б;

- Модельная, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 1/48, 1Б, 5, 5а, 8/2, 9а;

- Промысловая, 5, 17, 19, 21, 24, 26, 28.

Также отключение частично затронет посёлок Калининский по улицам:

- Авангардный пер.,

- Айни Садретдинова,

- Балашовская,

- Бажова,

- Варганова,

- Грунтовая,

- Доватора,

- Десятидворная,

- Кабанная,

- Малая Кабанная,

- Поперечно-Кабанная,

- Майкопская,

- Магнитогорская,

- Поперечно-Сормовская,

- Сормовская,

- Семидворная,

- Тюменская,

- Тюменский пер.,

- Школьная,

- ПСО «Дружба»,

- СНТ «Труженик».

В общей сложности под отключение попадут 128 частных жилых домов, 66 многоквартирных домов, 8 соцучреждений и 12 административных зданий, уточнили в МУП «Водоканал».

