Реконструкция водопровода 1997 года на улице Окраинной идет в Казани
Планируется восстановить около 5 километров сетей.
Водопровод 1997 года постройки ремонтируют на улице Окраинной и Аракчинском шоссе в Казани, планируется восстановить около 5 километров сетей. Об этом сообщили в Водоканале.
Пока что проложено более 3 километров новой трубы, их подключают к централизованным сетям водоснабжения. Сами работы идут поэтапно.
За три года на этом водопроводе произошло 38 аварийных ситуаций, после чего объект добавили в план реконструкции. Сами работы осложняются близостью водопровода к железнодорожным путям.
Ранее сообщалось, что в Казани в 2026 году проведут ремонт ливневых канализаций. В Авиастроительном районе обновят ливневый коллектор на улице Петра Витера, в Советском районе отремонтируют сеть ливневок по улице Галеева. Также проведут устройство канализационно-насосной станции вместе со строительством напорных трубопроводов и тампонаж аварийного коллектора.
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