Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В некоторых домах Вахитовского района Казани на сутки отключат всю воду из-за подключения участка водопровода по улице Габдуллы Тукая к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в Водоканале.

Воды не будет с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля на улице Ахтямова, 1, 6, 7, 14, 16, 18а, 18/94; улице Габдуллы Тукая, 89, 91, 91а, 94/18, 97, 97 корпус 1, 97а корпус 1, 102, 102а, 104, 106а, 108, 110, 112, 112г, 114, 114а; улице Шигабутдина Марджани, 40, 42а, 44 и улице КСКа, 3.

Для заказа автоцистерн с водой нужно обратиться по телефону +7(843)231-62-60.

Ранее сообщалось, что Водоканал приступил к замене аварийного участка коллектора по Горького в Казани. Предстоит проложить порядка 50 метров новой трубы. Сложность ремонтных работ заключается в наличии смежных коммуникаций, прохождении коллектора под проезжей частью и глубине залегания трубы до 4 метров.

