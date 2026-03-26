В центре Казани на сутки отключат всю воду, и вот почему
Будет проводиться подключение участка водопровода.
В некоторых домах Вахитовского района Казани на сутки отключат всю воду из-за подключения участка водопровода по улице Габдуллы Тукая к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в Водоканале.
Воды не будет с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля на улице Ахтямова, 1, 6, 7, 14, 16, 18а, 18/94; улице Габдуллы Тукая, 89, 91, 91а, 94/18, 97, 97 корпус 1, 97а корпус 1, 102, 102а, 104, 106а, 108, 110, 112, 112г, 114, 114а; улице Шигабутдина Марджани, 40, 42а, 44 и улице КСКа, 3.
Для заказа автоцистерн с водой нужно обратиться по телефону +7(843)231-62-60.
Ранее сообщалось, что Водоканал приступил к замене аварийного участка коллектора по Горького в Казани. Предстоит проложить порядка 50 метров новой трубы. Сложность ремонтных работ заключается в наличии смежных коммуникаций, прохождении коллектора под проезжей частью и глубине залегания трубы до 4 метров.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.