26 марта 15:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Любую новую строчку в квитанции по оплате ЖКУ можно оспорить

Управляющая компания или ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Собственники квартир вправе оспорить любую новую строку в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказал доцент Президентской академии Станислав Гужов. Его слова передает РИА Новости.

Эксперт заметил, что УК или ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы, порядке ее расчета, а также объяснять изменения и уведомлять об увеличении начислений не позднее чем за 30 дней до выставления квитанции. Собственники, несогласные с какой-либо строчкой в платежке, могут направить письменное обращение, потребовав проверить законность начислений и предоставить подтверждающие документы. Если будут нарушения, то управляющая организация должна будет устранить их.

При необходимости можно также обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд, уточнил эксперт.

Ранее стало известно, почему казанцам приходят гигантские счета за ЖКУ. Весна для многих жителей республики началась с неожиданного роста счетов за коммунальные услуги. Назвали причины такого резкого увеличения платежей.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
