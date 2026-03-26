Управляющая компания или ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Собственники квартир вправе оспорить любую новую строку в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказал доцент Президентской академии Станислав Гужов. Его слова передает РИА Новости.

Эксперт заметил, что УК или ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы, порядке ее расчета, а также объяснять изменения и уведомлять об увеличении начислений не позднее чем за 30 дней до выставления квитанции. Собственники, несогласные с какой-либо строчкой в платежке, могут направить письменное обращение, потребовав проверить законность начислений и предоставить подтверждающие документы. Если будут нарушения, то управляющая организация должна будет устранить их.

При необходимости можно также обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд, уточнил эксперт.

