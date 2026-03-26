Любую новую строчку в квитанции по оплате ЖКУ можно оспорить
Управляющая компания или ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы.
Собственники квартир вправе оспорить любую новую строку в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказал доцент Президентской академии Станислав Гужов. Его слова передает РИА Новости.
Эксперт заметил, что УК или ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы, порядке ее расчета, а также объяснять изменения и уведомлять об увеличении начислений не позднее чем за 30 дней до выставления квитанции. Собственники, несогласные с какой-либо строчкой в платежке, могут направить письменное обращение, потребовав проверить законность начислений и предоставить подтверждающие документы. Если будут нарушения, то управляющая организация должна будет устранить их.
При необходимости можно также обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд, уточнил эксперт.
Ранее стало известно, почему казанцам приходят гигантские счета за ЖКУ. Весна для многих жителей республики началась с неожиданного роста счетов за коммунальные услуги. Назвали причины такого резкого увеличения платежей.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.