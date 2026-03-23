Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани временно отключили газ в многоквартирном доме №62, корпус 3 по улице Авангардной. Причина — неисправность муфты на внутридомовом газопроводе, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Муфты соединяют трубу с гибким шлангом, ведущим к газовой плите или колонке. Они защищают оборудование от электрических токов, которые могут возникнуть при аварии на ЛЭП.

Последнее техобслуживание газового оборудования в этом доме проводилось больше месяца назад. Сейчас подача газа приостановлена до полного устранения неисправности.

Госжилинспекция РТ проводит проверку, в том числе оценивает качество содержания общего имущества дома.

Ранее мы писали, что дом в Казани остался без газа из-за самовольной установки водонагревателя. «Мастер» залил водой газовую трубу.

