В доме на Авангардной в Казани отключили газ из-за неисправной муфты
Последний раз оборудование проверяли больше месяца назад. Возобновят подачу после ремонта.
В Казани временно отключили газ в многоквартирном доме №62, корпус 3 по улице Авангардной. Причина — неисправность муфты на внутридомовом газопроводе, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.
Муфты соединяют трубу с гибким шлангом, ведущим к газовой плите или колонке. Они защищают оборудование от электрических токов, которые могут возникнуть при аварии на ЛЭП.
Последнее техобслуживание газового оборудования в этом доме проводилось больше месяца назад. Сейчас подача газа приостановлена до полного устранения неисправности.
Госжилинспекция РТ проводит проверку, в том числе оценивает качество содержания общего имущества дома.
Ранее мы писали, что дом в Казани остался без газа из-за самовольной установки водонагревателя. «Мастер» залил водой газовую трубу.
