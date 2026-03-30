Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор бывшему приставу-исполнителю Евгению Юдину, обвинявшемуся в получении двух взяток в общей сложности на 85 тысяч рублей. Экс-сотрудника ФССП Татарстана признали виновным и назначили ему штраф в 500 тысяч рублей, также запретив фигуранту дела работать на руководящих должностях в госструктурах три года, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Как установило следствие, Юдин за незаконное вознаграждение в размере 62 тысяч рублей помог Айдару Залялетдинову избежать арестов имущества и счетов из-за задолженности в более чем 1,6 миллиона рублей. По данным силовиков, Юдин намеренно допустил ошибку в исполнительном листе Залялетдинова, написав его фамилию через «и» - Залялитдинов. Дата рождения также была изменена.

Аналогичные «ошибки» пристав-исполнитель допустил и в исполнительных листах своей сестры, задолжавшей микрофинансовым организациям свыше 300 тысяч. От нее за свои услуги бывший пристав получил 23 тысячи рублей, установили правоохранители.

В последнем слове Юдин полностью признал вину в преступлении и просил суд не лишать его свободы, однако представитель прокуратуры района Евгения Апполонова запрашивала для обвиняемого четыре года общего режима с запретом работы в госструктурах на аналогичный срок. В качестве смягчающих обстоятельств по делу надзорное ведомство отметило наличие у подсудимого малолетних детей и признание им вины.

Ранее сообщалось, что ФССП России проводит внутреннюю проверку по факту получения семизначных премий лейтенантом внутренней службы татарстанского управления Анной Шашовой. По данным источников «Вечерней Казани», столь щедрое вознаграждение девушка получила благодаря близким отношениям с начальством — главным приставом Татарстана Анваром Закировым.

