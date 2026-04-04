Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.

Вечная проблема

В марте вышла новость о том, что Федеральная антимонопольная служба России выявила в 2023— 2025 годах экономически необоснованную переплату жителями за коммунальные услуги. Её размер составил 102,62 миллиарда рублей. Тогда же жители начали массово жаловаться на суммы в счет-фактурах. У казанцев они выросли примерно в два раза. В Госкомитете Татарстана по тарифам поспешили успокоить, что в феврале по сравнению с январем стало холоднее, а значит, ресурсов на обогрев дома уходило больше. Например, по Казани среднесуточная температура в январе составляла −8,55 градуса, а в феврале −12,4 градуса. Объем потребления отопления вырос на 10,8 процента, а электроснабжения — на 11,5 процента.

При этом жители продолжают выражать серьёзное беспокойство из-за потенциально необоснованных сумм в платёжках. Несмотря на разъяснения госкомитета, многие сомневаются, что двукратный рост счетов полностью объясняется погодными условиями: по данным опроса Центра экономических и социальных исследований Татарстана, около трети татарстанцев считают сферу ЖКХ одной из главных проблем региона.

Ещё в декабре 2025 года раис республики Рустам Минниханов потребовал от ведомств не допускать необоснованных счетов и оперативно выявлять ошибки в начислениях. А недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тема размера коммунальных услуг самая болезненная: по ней поступает большое количество обращений. В связи с этим будет усилен государственный контроль за тарифообразованием. Например, ФАС получит дополнительные полномочия, которые позволят пересматривать предельные уровни тарифов ЖКХ.

А как дела обстоят в Татарстане? Сейчас Татарстанское УФАС России проводит внеплановую проверку правильности установления тарифов на 2026 год. До этого в апреле 2025 года по поручению ФАС России управление провело проверку законности установления Государственным комитетом Татарстана по тарифам тарифов в сфере обращения с ТКО. Фактов завышения тарифов не было, однако выявлено, что госкомитет не определил показатели эффективности для полигонов отходов.

При этом фактов превышения тарифов в 2025 году со стороны ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов не нашлось. Но специалисты управления выявили нарушения, которые в итоге влияли на конечный размер платежа.

«Например, региональный оператор ООО «УК «ПЖКХ» был признан нарушившим антимонопольное законодательство за неоказание услуг в 65 населённых пунктах 5 муниципальных районов Республики Татарстан (Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Арский и Высокогорский). В ходе рассмотрения антимонопольных дел было установлено, что собственникам домовладений в сельских населённых пунктах была выставлена плата за услуги по обращению с ТКО за предыдущие три года, несмотря на отсутствие контейнерных площадок, организованного мешочного сбора и вывоза мусора. В результате принятых антимонопольным органом мер жителям 65 населённых пунктов был осуществлён перерасчёт платы за услугу по обращению с ТКО на сумму более чем 18 миллионов рублей», - рассказали в управлении.

Проблемы с начислениями фиксировались в каждом десятом обращении

В 2025 году в Госжилинспекцию Татарстана поступило 24 тысячи обращений, из них три тысячи — по вопросам начислений. По результатам 1682 проверок выявили 166 нарушений, то есть проблемы с начислениями фиксировались в каждом десятом обращении.

Управляющим организациям выдано 50 предписаний и объявлено 934 предостережения.

Для того чтобы усилить контроль за качеством услуг, инспекция ежедневно анализирует рапорт из министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, в котором указаны все плановые и аварийные отключения. Инспекция отслеживает, чтобы коммунальные услуги возобновлялись в установленные сроки. Например, допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов суммарно в течение месяца, 4 часа единовременно и 24 часа подряд при аварии на тупиковой магистрали.

В случае превышения нормативов потребителям обязаны сделать перерасчёт. В 2025 году татарстанцам вернули 49,1 миллиона рублей.

За первые три месяца этого года (с 1 января по 22 марта) поступило 8079 обращений, из них 1316 — по вопросам начислений. Выявлено 31 нарушение. Управляющим организациям выдано девять предписаний и 19 предостережений. Жителям вернули почти 4,5 миллиона рублей.

Типичные нарушения и громкие случаи 2025 года

Чаще всего татарстанцы сталкиваются с проблемой переплаты за некачественные услуги, неправильный учёт потребления, например начисление по нормативу вместо среднего потребления, расчёт по нормативу при поломке общедомового прибора учёта тепла и завышение платы за содержание жилья сверх утвержденного размера.

В Госжилинспекции напомнили, что нередко ошибки возникают из-за технических проблем. Например, в прошлом году из-за технического сбоя в АО «Татэнергосбыт» расчеты проводились без учета показаний индивидуальных счетчиков. В результате татарстанцам вернули 3,5 миллиона рублей. Такая же ситуация произошла в ООО «УК УютСервисГрупп», которая по ошибке выставила счета за отопление в десять раз больше положенного, вернув 2,4 миллиона рублей. ТСЖ «Галактионова, 3Б» не учло показания общедомового прибора учета, что привело к возврату 0,8 миллиона рублей.

Были случаи и завышения установленных нормативов. Так, ООО «УК МегаЖилСервис» и ТСЖ «Весна 27» начисляли плату за содержание жилого помещения выше установленного местными властями уровня. Жителям вернули 2,8 миллиона и 0,8 миллиона рублей соответственно.

А как не попасть в ловушку неправильного расчёта?

В ГЖИ рекомендовали жителям быть внимательнее к платёжкам: в них должны быть отражены показания приборов учёта. Для того чтобы расчёт был точным, необходимо подавать показания индивидуальных счётчиков до 25-го числа каждого месяца — это синхронизирует сбор данных с общедомовым прибором учёта и делает расчёт точным. Если не передавать показания, расходы на содержание общедомового имущества («КР на СОИ») могут оказаться некорректными. «КР на СОИ» — это разница между показаниями общедомового прибора учёта и суммой показаний всех счётчиков (квартир и нежилых помещений в доме). Полученная сумма распределяется на все помещения пропорционально их площади.

Если прибор учёта холодной воды вышел из строя, его нужно заменить или отремонтировать. Напомним, что с ноября прошлого года по новым правилам коэффициент для расчёта платы за холодное водоснабжение для помещений без индивидуальных счётчиков повышен с 1,5 до 3. Это было сделано для стимулирования установки счётчиков.

Также не стоит забывать о подаче показаний приборов учёта. Если их не передавали несколько месяцев, начисление идёт по нормативу, который часто ниже реального потребления.

Не нужно бояться требовать перерасчёта за услуги ненадлежащего качества. Например, если температура горячей воды ниже +60 °C или выше +75 °C, оплачивать её должны как холодную. За некачественные услуги также можно считать: недотоп или перетоп в квартирах (нормативная температура воздуха в отопительный период — от +18 °C, в угловых комнатах — от +20 °C; допускается превышение на 4 °C); превышение сроков ограничения поставки коммунальных услуг (например, в отопительный период суммарный перерыв в подаче тепла не должен превышать 24 часов в месяц, а единовременно — от 4 до 16 часов в зависимости от температуры в помещении).