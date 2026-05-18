18 мая 14:22
Заинского живодера приговорили к 10 месяцам условно по делу об убийстве кошки

Рассмотрение прошло в особом порядке.

Автор фото: скриншот видео

В Заинске приговорили 37-летнего Ленара Сахабутдинова, признанного виновным в жестоком убийстве кошки. Об этом «Вечерней Казани» сообщили активисты.

Рассмотрение прошло в особом порядке, то есть без вызова свидетелей, вину татарстанец признал. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, в начале марта по социальным сетям разлетелось видео: мужчина, сидящий в кабине грузовика, забивает кота. Он замахивается на животное руками, а затем достает длинный инструмент. Вскоре животное перестает двигаться. После этого многие жители увидели в нем человека, бравшего у них животных «в добрые руки».

Было возбуждено уголовное дело. В заключении судмедэкспертизы сказано, что у кота была черепно-мозговая травма, разрыв головного мозга, множественные переломы костей головы, кровоподтеки, перелом локтевой и лучевой костей, перелом малой и большой берцовых костей.

При этом говорилось, что хозяйка убитого кота, которая предоставила доказательства принадлежности животного, то есть опознала его на видео, нашла труп, оплатила экспертизу, так и не была признана потерпевшей. Вместо этого потерпевшей признали местную администрацию, поскольку кота посчитали бесхозным.

