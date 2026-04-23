23 апреля 17:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Активисты требуют переквалификации дела по заинскому живодеру

Жители добиваются справедливого наказания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дело о заинском живодере Ленаре Сахабутдинове требуют переквалифицировать. Сейчас возбуждено дело по части 1 ст. 245 УК России, что на практике сулит штраф. Активисты просят переквалифицировать его на часть 2, где санкции - лишение свободы до пяти лет.

В заключении судмедэкспертизы сказано, что у кота была черепно-мозговая травма, разрыв (размозжение) головного мозга, множественные переломы костей головы, кровоподтеки, перелом локтевой и лучевой кости, перелом малой и большой берцевых костей, острая сердечно-легочная недостаточность, травматический шок, субарахноидальное кровоизлияние в височно-теменной области. Смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности вследствие травматического шока в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученных от нескольких ударов тупым предметом. Все это можно переквалифицировать под садизм, то есть часть 2 статьи 245 УК РФ. Кроме того, на живодера написали заявления множество человек о том, что они отдавали ему кошек — это тоже подходит под вторую часть.

Инициативная группа была на приеме у главы Заинска и прокурора по этому поводу. С их слов, прокурор сказал: переписка с теми, кто отдавал ему животных, не является доказательством. Поэтому они сами должны собирать свидетелей и доказательства, а пока живодер проходит только по одному эпизоду. К тому же на видео четко не видно, что делает мужчина в кабине. А в понятие «садизм» входит «сжигание кота» - все это рассказали активисты после встречи и добавили, что прокурор, как оказалось, не видел судмедэкспертизы.

Другая инициативная группа собрала подписи и сходила на прием в администрацию президента - там все были поражены увиденным. Сейчас планируется визит в центральное МВД.

Напомним, в начале марта по социальным сетям разлетелось видео: мужчина, сидящий в кабине грузовика, забивает кота. Он замахивается на животное руками, а затем достает длинный инструмент. Вскоре животное перестает двигаться. После этого многие жители увидели в нем человека, который у них брал животных «в добрые руки».

