Обвинение требует 5 лет колонии Белозёровой по делу «дома смерти» под Казанью
Следствие по делу казанского пансионата для престарелых завершилось, прокуратура просит признать Ирину Белозерову виновной.
Приволжский районный суд Казани приступил к прениям по уголовному делу в отношении Ирины Белозёровой, обвиняемой в подделке медсправок и присвоении имущества своей 76-летней родственницы на общую сумму более 96 миллионов рублей.
Гособвинитель Анна Буканина считает, что вина подсудимой полностью доказана, что подтверждается материалами уголовного дела и показаниями свидетелей. По версии следствия, Белозерова устроила свою тетю Алевтину Канашеву в пансионат для престарелых, где смогла переоформить ее имущество на себя в том числе с помощью фальсификации медицинских справок.
С учетом данных обстоятельств гособвинение просит назначить Белозёровой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани. Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.
