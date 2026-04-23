Происшествия
23 апреля 15:18
Автор материала:Степан Белоенко

Обвинение требует 5 лет колонии Белозёровой по делу «дома смерти» под Казанью

Следствие по делу казанского пансионата для престарелых завершилось, прокуратура просит признать Ирину Белозерову виновной.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Приволжский районный суд Казани приступил к прениям по уголовному делу в отношении Ирины Белозёровой, обвиняемой в подделке медсправок и присвоении имущества своей 76-летней родственницы на общую сумму более 96 миллионов рублей.

Гособвинитель Анна Буканина считает, что вина подсудимой полностью доказана, что подтверждается материалами уголовного дела и показаниями свидетелей. По версии следствия, Белозерова устроила свою тетю Алевтину Канашеву в пансионат для престарелых, где смогла переоформить ее имущество на себя в том числе с помощью фальсификации медицинских справок.

С учетом данных обстоятельств гособвинение просит назначить Белозёровой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани. Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

