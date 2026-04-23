Белозерова получила 4,5 года колонии по делу «дома смерти» под Казанью
Суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации документов.
В Приволжском районном суде Казани по делу «пансионата смерти» в Щербаково огласили приговор Ирине Белозёровой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации документов.
Она признана виновной в подделке медсправок и присвоении имущества своей 76-летней родственницы на общую сумму более 96 миллионов рублей.
Напомним, что по версии следствия, Белозерова устроила свою тетю Алевтину Канашеву в пансионат для престарелых, где смогла переоформить ее имущество на себя в том числе с помощью фальсификации медицинских справок.
Суд приговорил подсудимую к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Белозеровой также назначили штраф, однако освободили от него, поскольку женищна содержалась в СИЗО.
Ранее мы писали материал о том, что сиделка «пансионата смерти» из Казани частично признала вину. На стадии предварительного следствия сама Белозерова говорила, что ухаживала за тетей последние 10 лет — и решение о передаче ей всего имущества пенсионерка приняла еще при жизни. Причем сделала это добровольно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.
