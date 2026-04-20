20 апреля 09:51
Автор материала:Степан Белоенко

Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Авиастроительный районный суд Казани вынес приговор владелице дома смерти Чулпан Мифтаховой. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ей назначили год и три месяца ограничения свободы с двухлетним запретом деятельности в области оказания услуг пожилым людям.

На последнем слове Чулпан Мифтахова выразила сожаление в связи с произошедшим, извинилась и напомнила, что вину признает полностью.

Напомним, Чулпан Мифтахова являлась владелицей дома престарелых, в котором в 2025 году скончалась одна из постоялиц. После Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении родственницы умершей Ирины Белозёровой. Женщина воспользовалась беспомощным состоянием пенсионерки и переоформила имущество на 100 миллионов рублей на себя, подделав медицинские справки.

