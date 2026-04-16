16 апреля 18:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Расстрелявшего полицейского из автомата мужчину ищут по всему Оренбуржью

В Оренбургской области объявлен план «Перехват» после того, как вооруженный автоматом 52-летний Сергей Басалаев застрелил полицейского и ранил еще троих. Об этом сообщает Baza.

Мужчина расстрелял четверых сотрудников правоохранительных органов, которые пытались его задержать в поселке Аккермановка под Новотроицком. Один полицейский скончался, трое раненых находились в стабильно тяжелом состоянии.

Предположительно, стрелок скрылся на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной. В случае обнаружения или получения информации о стрелке необходимо сообщить в дежурную часть УМВД по Оренбургской области. Телефоны: (3532) 79-02-01, 79-02-03, 02, 112.

По данным Mash, Сергей Басалаев неоднократно брал займы в МФО и не возвращал, а деньги взыскивали через суд. Он также увлекался травами и знахарством, занимался продажей одежды, которую сам шил. С 2004 по 2018 год получал доход от ремонта техники и одежды.

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
