Расстрелявшего полицейского из автомата мужчину ищут по всему Оренбуржью
Объявлен план «Перехват».
В Оренбургской области объявлен план «Перехват» после того, как вооруженный автоматом 52-летний Сергей Басалаев застрелил полицейского и ранил еще троих. Об этом сообщает Baza.
Мужчина расстрелял четверых сотрудников правоохранительных органов, которые пытались его задержать в поселке Аккермановка под Новотроицком. Один полицейский скончался, трое раненых находились в стабильно тяжелом состоянии.
Предположительно, стрелок скрылся на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной. В случае обнаружения или получения информации о стрелке необходимо сообщить в дежурную часть УМВД по Оренбургской области. Телефоны: (3532) 79-02-01, 79-02-03, 02, 112.
По данным Mash, Сергей Басалаев неоднократно брал займы в МФО и не возвращал, а деньги взыскивали через суд. Он также увлекался травами и знахарством, занимался продажей одежды, которую сам шил. С 2004 по 2018 год получал доход от ремонта техники и одежды.
