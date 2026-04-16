Сама героиня скандального видео свою вину полностью признала.

Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фигурантке дела о нарушении права на свободу совести и вероисповедания в качестве меры пресечения наложили запрет определенных действий. Речь идет о 27-летней Ксении из Саранска, которая сделала кальян в чаше из кулича в столичном заведении и записала это на видео, сообщает ГСУ СК России по Москве.

Ей предъявлено обвинение. Как отметили в ведомстве, девушка полностью признала вину, но это не помогло — расследование продолжается.

Ранее Ксения записала видео с извинениями, назвав поступок необдуманным. Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год.

В честь празднования Пасхи она сделала банановый кальян на куличе в баре на Сретенском бульваре и опубликовала видео с этим процессом. Но Следственному комитету такой креатив не понравился.

