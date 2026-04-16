Происшествия
16 апреля 14:41
Автор материала:Наиль Вильданов

Двух татарстанцев убедили вскрыть сейфы с оружием под угрозой «уголовок»

Якобы парни подозревались в финансировании вооруженных сил недружественных стран.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Елабуге двух парней обманули мошенники, заставив их в одной схеме вскрыть два сейфа. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

Сначала аферисты связались с 21-летним горожанином. Ему сообщили, что его деньги переводятся на поддержку вооруженных сил недружественных стран, возбуждено уголовное дело. Чтобы доказать свою непричастность, мошенники поручили парню провести обыск у себя дома. Он показал, что именно у него есть, и аферисты заметили сейф отца жертвы. Татарстанца заставили привезти сейф в лес, после чего он там вскрыл его. Но там оказались не деньги, а ружье отца. Оружие убедили спрятать.

Через пять дней к парню вновь обратились мошенники, заявив, что нужно помочь другому местному жителю, который тоже якобы перевел деньги армии другой страны. Для этого пострадавшему перевели 15 тысяч рублей на покупку болгарки и перчаток, после чего второй сейф также был вскрыт. Там также были ружье и патроны.

Радис Юсупов призвал татарстанцев поговорить со своими детьми, даже совершеннолетними, предупредив, что никакие следственные действия по телефону совершаться не будут. О подобных звонках необходимо сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана за 3 месяца отдали мошенникам свыше миллиарда рублей. Зафиксировано 3437 фактов мошенничества и краж с банковских счетов. Большая часть жертв — в возрасте 18—29 лет, уже после идут другие возрастные группы. Чаще мошенники обманывают женщин.

