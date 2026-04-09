Происшествия
9 апреля 18:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Главу исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили из-за утраты доверия

Доход Марата Байрханова и его супруги не был указан в соответствующей справке.

Главу исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили из-за утраты доверия

Автор фото: muslumovo.tatarstan.ru

Руководителя исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили в связи с утратой доверия. Прокуратура Татарстана выяснила, что Марат Байрханов заключил договор на оказание услуг с организацией и получил доход свыше 2,6 миллиона рублей с июля по декабрь 2024 года. Но это не было указано в справке о доходах вместе с еще двумя счетами.

Также у его супруги доход от аренды земельного участка и земельного пая не был отражен. Совет Муслюмовского сельского поселения удовлетворил требования прокуратуры и Байрханова отстранили от должности.

На посту главы исполкома Муслюмовского сельского поселения Байрханов работал с мая 2022 года. Сейчас и.о. руководителя исполкома Муслюмовского сельского поселения значится Лейсан Миргазизова.

Ранее сообщалось, что главу лениногорской финансовой палаты уволили по статье после выхода на пенсию. Раиля Хамидуллина подозревают в коррупции.

