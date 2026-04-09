Происшествия
9 апреля 13:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Петербурженка расправилась с мужем за то, что тот не платил ипотеку

Труп нашли спустя месяц после убийства.

Петербурженка расправилась с мужем за то, что тот не платил ипотеку

Автор фото: соцсети

Жительница Санкт-Петербурга жестоко убила мужа за то, что он перестал платить ипотеку и начал жить в свое удовольствие. Между ними произошла ссора накануне 8 Марта в квартире на Петергофском шоссе, пишет Baza.

38-летняя Галина нанесла 54-летнему Антону не менее четырех ударов ножом в шею. Потом просто ушла из квартиры, оставив труп в комнате. Убитого обнаружили только в апреле после жалоб соседей на сильный запах из квартиры. Галина утверждала, что невиновна. Но после предъявления доказательств созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом. Трагедия произошла в мае прошлого года на улице 2-й Старо-Аракчинской. Думая, что супруга и сын мертвы, мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан. На помощь ребенку вовремя пришли медики, и он остался жив.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Денис Гордийко / мэрия Казани
Метшин мечтает, чтобы общественный транспорт в Казани стал бесплатным

Такое решение уже приняли, например, в Белграде.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Житель Татарстана нелегально построил магазин на своем участке

Земля была предназначена для малоэтажной жилой застройки.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.