Петербурженка расправилась с мужем за то, что тот не платил ипотеку
Труп нашли спустя месяц после убийства.
Жительница Санкт-Петербурга жестоко убила мужа за то, что он перестал платить ипотеку и начал жить в свое удовольствие. Между ними произошла ссора накануне 8 Марта в квартире на Петергофском шоссе, пишет Baza.
38-летняя Галина нанесла 54-летнему Антону не менее четырех ударов ножом в шею. Потом просто ушла из квартиры, оставив труп в комнате. Убитого обнаружили только в апреле после жалоб соседей на сильный запах из квартиры. Галина утверждала, что невиновна. Но после предъявления доказательств созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом. Трагедия произошла в мае прошлого года на улице 2-й Старо-Аракчинской. Думая, что супруга и сын мертвы, мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан. На помощь ребенку вовремя пришли медики, и он остался жив.
