В городе растет число наездов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани пешеходы с 25 марта по 7 апреля совершили свыше 1400 нарушений ПДД, об этом сообщили в ГАИ столицы Татарстана. Также выявили более 640 нарушений водителями, не уступившими дорогу пешеходам.

Всего с начала года в городе зарегистрировано 87 наездов на пешеходов, один человек погиб, еще 88 получили травмы. В прошлом году за этот период произошло 80 подобных ДТП, пострадали 93 человека.

К примеру, 6 апреля на улице 2-я Юго-Западная 67-летний водитель при повороте налево не уступил дорогу и сбил 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу.

Напомним, пешеходам за нарушение ПДД грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а водителям, не уступившим дорогу, – штраф от 1500 до 2500 рублей.

