При столкновении погиб водитель «Лады».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Верхнеуслонского района рассмотрел уголовное дело 25-летнего мужчины и признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Смертельная авария произошла 9 января 2025 года. Находясь за рулем автомобиля CHERY, молодой человек, нарушив правила дорожного движения, превысил допустимую скорость. В итоге он не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Lada».

От полученных при ударе травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

Вину в совершении преступления мужчина не признал. Согласно приговору, он проведет 1,5 лет в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

