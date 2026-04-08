Сотрудники Росгвардии Казани задержали парня с оружием на Тэцевской
У молодого человека был травматический пистолет.
Переполоху наделал парень, который появился с оружием в руках на улице Тэцевской в Казани. Увидев, как он размахивает пистолетом, прохожие запаниковали и позвонили в полицию.
Как сообщил «Вечерней Казани» источник в Росгвардии, у молодого человека был травматический пистолет без патронов внутри, на который имелось разрешение.
Стрельбу он не устраивал. Возможно, просто размахивал оружием. На место прибыл оперативный наряд росгвардейцев.
Ранее сообщалось, что суд Казани оставил в СИЗО неудавшегося убийцу Ирины Шевыревой. Рафис Султанов пробудет под стражей до 14 июня.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Проектная документации уже разрабатывается.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Такое решение уже приняли, например, в Белграде.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.