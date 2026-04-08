У молодого человека был травматический пистолет.

Автор фото: скриншот видео

Переполоху наделал парень, который появился с оружием в руках на улице Тэцевской в Казани. Увидев, как он размахивает пистолетом, прохожие запаниковали и позвонили в полицию.

Как сообщил «Вечерней Казани» источник в Росгвардии, у молодого человека был травматический пистолет без патронов внутри, на который имелось разрешение.

Источник: соцсети

Стрельбу он не устраивал. Возможно, просто размахивал оружием. На место прибыл оперативный наряд росгвардейцев.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.