Происшествия
8 апреля 20:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сотрудники Росгвардии Казани задержали парня с оружием на Тэцевской

У молодого человека был травматический пистолет.

Сотрудники Росгвардии Казани задержали парня с оружием на Тэцевской

Автор фото: скриншот видео

Переполоху наделал парень, который появился с оружием в руках на улице Тэцевской в Казани. Увидев, как он размахивает пистолетом, прохожие запаниковали и позвонили в полицию.  

Как сообщил «Вечерней Казани» источник в Росгвардии, у молодого человека был травматический пистолет без патронов внутри, на который имелось разрешение.  

Источник: соцсети

Стрельбу он не устраивал. Возможно, просто размахивал оружием. На место прибыл оперативный наряд росгвардейцев.

Ранее сообщалось, что суд Казани оставил в СИЗО неудавшегося убийцу Ирины Шевыревой. Рафис Султанов пробудет под стражей до 14 июня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.