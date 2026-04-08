8 апреля 19:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пенсионерка обманула банки на 6 млн рублей и улетела на отдых

Теперь бабушке грозит до шести лет тюрьмы.

Пенсионерка обманула банки на 6 млн рублей и улетела на отдых

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В старости 69-летняя жительница Кемеровской области решила взять от жизни все и оформила кредит на 5,8 миллиона рублей в шести разных банках. Однако возвращать займ после дорогого шоппинга и отпуска в Краснодарском крае она не планировала изначально, сообщает Mash.

Такой хитрости научил ее родственник — взять кредит и добиться признания банкротом. Однако органы все же решили устроить проверку, выяснили все обстоятельства и обвинили женщину в мошенничестве. Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее пенсионерка из Казани взяла кредит и отдала средства мошенникам. По мнению сотрудников прокуратуры района, женщина не до конца понимала последствия своих действий. Договор хотят признать недействительным.

