Пенсионерка обманула банки на 6 млн рублей и улетела на отдых
Теперь бабушке грозит до шести лет тюрьмы.
В старости 69-летняя жительница Кемеровской области решила взять от жизни все и оформила кредит на 5,8 миллиона рублей в шести разных банках. Однако возвращать займ после дорогого шоппинга и отпуска в Краснодарском крае она не планировала изначально, сообщает Mash.
Такой хитрости научил ее родственник — взять кредит и добиться признания банкротом. Однако органы все же решили устроить проверку, выяснили все обстоятельства и обвинили женщину в мошенничестве. Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее пенсионерка из Казани взяла кредит и отдала средства мошенникам. По мнению сотрудников прокуратуры района, женщина не до конца понимала последствия своих действий. Договор хотят признать недействительным.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.