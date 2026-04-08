Прощание с погибшей в Пермском крае учительницей пройдет 9 апреля
Отпевание состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Церемония прощания с преподавателем Добрянской школы №5 Олесей Багута состоится 9 апреля в 10:00. Об этом сообщил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов на своей странице во «Вконтакте».
Прощание начнется в 10:00 в Дворце культуры и спорта имени Ладугина, в 11:00 пройдет отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, в 13::30 — поминальный обед в ресторане «Старый город».
«Олеся Петровна останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал её как добрый, мудрый и отзывчивый человек. Светлая память» — написал Антонов в соцсети.
Напомним, что трагедия произошла 7 апреля. Учительница утром проводила зарядку для детей, когда на нее напал подросток, ударил несколько раз ножом в шею, спину и живот и убежал. В результате женщина скончалась. Несовершеннолетний мог сделать это из-за недопуска к экзаменам.
