Утративший доверие начальник отдела образования Мамадышского района уволен
Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.
Прокуратура Татарстана добилась увольнения начальника отдела образования Мамадышского района Ильдуса Габдрахманова в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
В его действиях прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. Как выяснилось, у Габдрахманова был личный долг перед директором потребительского кооператива. Габдрахманов, не уведомив руководство, составил фиктивный акт выполненных работ на сумму свыше 157 тысячи рублей об оказании услуг по организации питания в детском саду и поручил бухгалтерии провести по нему оплату, хотя фактически услуги не оказывались. В итоге бюджетные средства были перечислены на счет кооператива в счет погашения личного долга.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничеств. Суд признал Габрахманова виновным и оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Кроме того, по требованию прокуратуры государственного служащего уволили в связи с утратой доверия.
Ранее мы писали, что экс-управделами Минздрава Татарстана Идеалу Айзетуллову отменили наказание. Из-за халатности бывшего чиновника ледяная глыба рухнула на пешехода — девушка не восстановилась полностью даже спустя два года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
