Пассажир напал на проводницу поезда Челябинск — Санкт‑Петербург
Из‑за отказа выпустить покурить мужчина вытолкнул сотрудницу из вагона.
Пассажир напал на проводницу поезда Челябинск — Санкт‑Петербург. Инцидент произошёл на станции Поназырево в Костромской области. Об этом сообщает «База».
Проводница не разрешила пассажиру выйти из вагона во время короткой стоянки, которая длилась менее двух минут. При этом для безопасного выхода не было платформы. В ответ мужчина вытолкнул женщину из тамбура на землю и закрыл дверь вагона.
Медики диагностировали у сотрудницы РЖД компрессионный перелом позвоночника. На этом мужчина не остановился. В тот же день агрессивный пассажир напал и на начальника поезда, что привело к травме колена и левой руки.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
