Из‑за отказа выпустить покурить мужчина вытолкнул сотрудницу из вагона.

Пассажир напал на проводницу поезда Челябинск — Санкт‑Петербург. Инцидент произошёл на станции Поназырево в Костромской области. Об этом сообщает «База».

Проводница не разрешила пассажиру выйти из вагона во время короткой стоянки, которая длилась менее двух минут. При этом для безопасного выхода не было платформы. В ответ мужчина вытолкнул женщину из тамбура на землю и закрыл дверь вагона.

Источник: телеграм-канал Baza

Медики диагностировали у сотрудницы РЖД компрессионный перелом позвоночника. На этом мужчина не остановился. В тот же день агрессивный пассажир напал и на начальника поезда, что привело к травме колена и левой руки.

