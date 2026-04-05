Жителей разместили в пунктах временного пребывания или у родственников.

Автор фото: ГУ МЧС России по Дагестану

Из домов в Махачкале эвакуировали около 300 человек из‑за угрозы обрушения. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы администрации Махачкалы.

Власти города совместно с оперативными службами организовали вывоз жителей многоквартирных домов для обеспечения их безопасности.

Источник: телеграм-канал Baza

Оцеплены четыре здания на улице Айвазовского, где выявлена потенциальная опасность. В этих домах расположено свыше 100 квартир.

Для пострадавших организовали пункты временного размещения, где людям окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные эвакуированные временно поселятся у родственников.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.