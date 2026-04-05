Из домов в Махачкале эвакуировали около 300 человек из‑за угрозы обрушения
Жителей разместили в пунктах временного пребывания или у родственников.
Из домов в Махачкале эвакуировали около 300 человек из‑за угрозы обрушения. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы администрации Махачкалы.
Власти города совместно с оперативными службами организовали вывоз жителей многоквартирных домов для обеспечения их безопасности.
Оцеплены четыре здания на улице Айвазовского, где выявлена потенциальная опасность. В этих домах расположено свыше 100 квартир.
Для пострадавших организовали пункты временного размещения, где людям окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные эвакуированные временно поселятся у родственников.
