Происшествия
5 апреля 19:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из домов в Махачкале эвакуировали около 300 человек из‑за угрозы обрушения

Жителей разместили в пунктах временного пребывания или у родственников.

Автор фото: ГУ МЧС России по Дагестану

Из домов в Махачкале эвакуировали около 300 человек из‑за угрозы обрушения. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы администрации Махачкалы.

Власти города совместно с оперативными службами организовали вывоз жителей многоквартирных домов для обеспечения их безопасности.

Источник: телеграм-канал Baza

Оцеплены четыре здания на улице Айвазовского, где выявлена потенциальная опасность. В этих домах расположено свыше 100 квартир.

Для пострадавших организовали пункты временного размещения, где людям окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные эвакуированные временно поселятся у родственников.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров Челябинск — Санкт-Петербург напал на проводницу поезда. Из‑за отказа выпустить покурить мужчина вытолкнул сотрудницу из вагона.

Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
