Электроснабжение и отопление восстановлены, пострадавших нет.

Автор фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На ТЭЦ под Нижним Новгородом попали обломки БПЛА. Однако работа станции не нарушена. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‑службу правительства региона.

По их данным, Новогорьковская ТЭЦ не получила повреждений, из-за которых могла бы приостановиться её работа.

Из‑за этого произошло отключение электроэнергии на внешних сетях, но персонал оперативно использовал резервное оборудование. Параметры подачи отопления и горячей воды для жителей ближайшего города Кстова планируют полностью восстановить в ближайшее время.

По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Калининграде тушат пожар в ТЦ «Гиант». Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

