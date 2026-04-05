В Калининграде тушат пожар в ТЦ «Гиант»
Огонь охватил 1500 квадратных метров.
В Калининграде вспыхнул пожар в торговом центре «Гиант». Сейчас идёт эвакуация посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.
По последним предварительным данным, площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб уже на месте. Они приступили к ликвидации возгорания.
Из‑за происшествия перекрыто движение по семи автобусным и двум троллейбусным маршрутам. Городской общественный транспорт перенаправлен по другим улицам.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о мобилизации регионального Минздрава. На данный момент данных о пострадавших не поступало. Глава региона пообещал оперативно информировать общественность о развитии ситуации.
Ранее в Нижнекамске прошли похороны героически погибшего пожарного Марата Назипова. Проводить героя в последний путь пришли тысячи горожан.
