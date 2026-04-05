Огонь охватил 1500 квадратных метров.

Автор фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

В Калининграде вспыхнул пожар в торговом центре «Гиант». Сейчас идёт эвакуация посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.

По последним предварительным данным, площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб уже на месте. Они приступили к ликвидации возгорания.

Источник: «Baza»

Из‑за происшествия перекрыто движение по семи автобусным и двум троллейбусным маршрутам. Городской общественный транспорт перенаправлен по другим улицам.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о мобилизации регионального Минздрава. На данный момент данных о пострадавших не поступало. Глава региона пообещал оперативно информировать общественность о развитии ситуации.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.