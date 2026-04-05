Происшествия
5 апреля 18:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Калининграде тушат пожар в ТЦ «Гиант»

Огонь охватил 1500 квадратных метров.

В Калининграде тушат пожар в ТЦ «Гиант»

Автор фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

В Калининграде вспыхнул пожар в торговом центре «Гиант». Сейчас идёт эвакуация посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.

По последним предварительным данным, площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб уже на месте. Они приступили к ликвидации возгорания.

Источник: «Baza»

Из‑за происшествия перекрыто движение по семи автобусным и двум троллейбусным маршрутам. Городской общественный транспорт перенаправлен по другим улицам.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о мобилизации регионального Минздрава. На данный момент данных о пострадавших не поступало. Глава региона пообещал оперативно информировать общественность о развитии ситуации.

Ранее в Нижнекамске прошли похороны героически погибшего пожарного Марата Назипова. Проводить героя в последний путь пришли тысячи горожан.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.