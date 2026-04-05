Происшествия
5 апреля 12:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане спасли провалившегося под лед рыбака

Мужчину госпитализировали с сильным переохлаждением.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Мензелинском районе на реке Ик спасли рыбака, провалившегося под лед вблизи села Дусай‑Кичу. О происшествии сообщили по единому номеру экстренных служб 112. На место оперативно прибыли спасатели временного спасательного поста, сообщает МЧС России по РТ.

С помощью судна на воздушной подушке спасатели доставили на берег 51‑летнего мужчину. Его до этого успел частично вытащить из воды местный житель. Пострадавшего госпитализировали в Мензелинскую ЦРБ с диагнозом «общее переохлаждение организма».

МЧС напоминает: весной лед представляет особую опасность, даже если кажется достаточно толстым. В отличие от осеннего, он становится пористым и рыхлым из‑за талой воды и дневного прогрева. Осенний лед обычно трещит, предупреждая о ненадежности, а весенний — сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашу. Спасатели призывают жителей воздержаться от выхода на лед в весенний период: риск неоправданно высок, а последствия могут быть трагическими.

Ранее мы писали о провалившемся под лед рыбаке в Чистополе.

Популярное
пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
