Мужчину госпитализировали с сильным переохлаждением.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Мензелинском районе на реке Ик спасли рыбака, провалившегося под лед вблизи села Дусай‑Кичу. О происшествии сообщили по единому номеру экстренных служб 112. На место оперативно прибыли спасатели временного спасательного поста, сообщает МЧС России по РТ.

С помощью судна на воздушной подушке спасатели доставили на берег 51‑летнего мужчину. Его до этого успел частично вытащить из воды местный житель. Пострадавшего госпитализировали в Мензелинскую ЦРБ с диагнозом «общее переохлаждение организма».

МЧС напоминает: весной лед представляет особую опасность, даже если кажется достаточно толстым. В отличие от осеннего, он становится пористым и рыхлым из‑за талой воды и дневного прогрева. Осенний лед обычно трещит, предупреждая о ненадежности, а весенний — сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашу. Спасатели призывают жителей воздержаться от выхода на лед в весенний период: риск неоправданно высок, а последствия могут быть трагическими.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.