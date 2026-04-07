Парню грозит пожизненный срок.

Автор фото: МВД по РТ

В Нижнекамске задержали 21-летнего парня. В его доме обнаружили наркотики массой 138,53 грамма, а также предметы и приспособления, предназначенные для фасовки наркотических веществ. В том числе зип-пакеты, изоленту, несколько электронных весов, металлические магниты.

Полицейские нашли тайники-закладки и изъяли 11 свертков с наркотиками в 36,75 грамма. Несколько тайников пустовали, это значит, что закладку уже успели забрать наркопотребители.

Автор фото: МВД по РТ

На парня завели дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит большой срок, вплоть до пожизненного, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что двух нижнекамцев будут судить за 34 попытки сбыта наркотиков. Обвиняемые прятали 76 граммов запрещенных веществ в тайниках по всему городу, часть хранили дома и при себе.

