Полицейские поймали нижнекамца, у которого хранилось почти 150 грамм наркотиков
Парню грозит пожизненный срок.
В Нижнекамске задержали 21-летнего парня. В его доме обнаружили наркотики массой 138,53 грамма, а также предметы и приспособления, предназначенные для фасовки наркотических веществ. В том числе зип-пакеты, изоленту, несколько электронных весов, металлические магниты.
Полицейские нашли тайники-закладки и изъяли 11 свертков с наркотиками в 36,75 грамма. Несколько тайников пустовали, это значит, что закладку уже успели забрать наркопотребители.
На парня завели дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит большой срок, вплоть до пожизненного, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что двух нижнекамцев будут судить за 34 попытки сбыта наркотиков. Обвиняемые прятали 76 граммов запрещенных веществ в тайниках по всему городу, часть хранили дома и при себе.
