Происшествия
6 апреля 17:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Количество погибших после взрыва на Нижнекамскнефтехиме возросло до 11

Ведутся поиски еще одного сотрудника, пропавшего после ЧП.

Автор фото: РИА Новости

Завершается поисковая операция после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим». На данный момент подтверждена смерть 11 сотрудников, еще одного пока не нашли, его поиски продолжатся, сообщили в пресс-службе предприятия.

В больницах остаются 25 человек. У всех позитивная динамика. Четверо сотрудников, ранее госпитализированных в Москву, а также двое в Казани уже переведены из реанимации в общую палату, один выписан.

Также с семьями погибших и пострадавших продолжают работать закреплённые корпоративные психологи, им оказывается вся необходимая поддержка. Предприятие продолжает выплачивать компенсацию семьям работников. Напомним, что выплаты в размере десяти миллионов рублей получают семьи погибших. Госпитализированным будет выплачено по три миллиона рублей, а также компенсированы расходы на последующую реабилитацию. Кроме того, Нижнекамскнефтехим сформирует программу поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что после ЧП на Нижнекамскнефтехиме о разбитых окнах заявили свыше ста человек. Заказ материалов и установка конструкций ведутся параллельно замерам, они будут продолжены до окончания всех работ.

