Количество погибших после взрыва на Нижнекамскнефтехиме возросло до 11
Ведутся поиски еще одного сотрудника, пропавшего после ЧП.
Завершается поисковая операция после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим». На данный момент подтверждена смерть 11 сотрудников, еще одного пока не нашли, его поиски продолжатся, сообщили в пресс-службе предприятия.
В больницах остаются 25 человек. У всех позитивная динамика. Четверо сотрудников, ранее госпитализированных в Москву, а также двое в Казани уже переведены из реанимации в общую палату, один выписан.
Также с семьями погибших и пострадавших продолжают работать закреплённые корпоративные психологи, им оказывается вся необходимая поддержка. Предприятие продолжает выплачивать компенсацию семьям работников. Напомним, что выплаты в размере десяти миллионов рублей получают семьи погибших. Госпитализированным будет выплачено по три миллиона рублей, а также компенсированы расходы на последующую реабилитацию. Кроме того, Нижнекамскнефтехим сформирует программу поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия.
Ранее сообщалось, что после ЧП на Нижнекамскнефтехиме о разбитых окнах заявили свыше ста человек. Заказ материалов и установка конструкций ведутся параллельно замерам, они будут продолжены до окончания всех работ.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Из‑за отказа выпустить покурить мужчина вытолкнул сотрудницу из вагона.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.