Спецслужбам удалось спасти 70 жителей региона, попавших в опасную ситуацию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике с 30 марта по 5 апреля на пожаре жизни лишились шесть человек, еще 68 пострадали. Спасти удалось 70, сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с этим в ведомстве напоминают жителям не перегружать электросеть, не оставлять без присмотра включенные приборы, проверять газовое и печное оборудование и вообще установить пожарную сигнализацию.

На весеннем льду случилось три происшествия, из-за которых погибло двое человек. Одного удалось спасти. Спецслужбы призывают не выходить на лед, не подходить к краю обрывов на берегу. При обнаружении детей на льду следует сразу звонить 112.

Ранее сообщалось, что в Мензелинском районе на реке Ик спасли рыбака, провалившегося под лед вблизи села Дусай‑Кичу. Его доставили на берег с помощью судна на воздушной подушке.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.