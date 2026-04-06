За неделю в Татарстане 8 человек погибли на пожарах и водоемах
Спецслужбам удалось спасти 70 жителей региона, попавших в опасную ситуацию.
В республике с 30 марта по 5 апреля на пожаре жизни лишились шесть человек, еще 68 пострадали. Спасти удалось 70, сообщает пресс-служба МЧС.
В связи с этим в ведомстве напоминают жителям не перегружать электросеть, не оставлять без присмотра включенные приборы, проверять газовое и печное оборудование и вообще установить пожарную сигнализацию.
На весеннем льду случилось три происшествия, из-за которых погибло двое человек. Одного удалось спасти. Спецслужбы призывают не выходить на лед, не подходить к краю обрывов на берегу. При обнаружении детей на льду следует сразу звонить 112.
Ранее сообщалось, что в Мензелинском районе на реке Ик спасли рыбака, провалившегося под лед вблизи села Дусай‑Кичу. Его доставили на берег с помощью судна на воздушной подушке.
