Происшествия
6 апреля 16:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За неделю в Татарстане 8 человек погибли на пожарах и водоемах

Спецслужбам удалось спасти 70 жителей региона, попавших в опасную ситуацию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике с 30 марта по 5 апреля на пожаре жизни лишились шесть человек, еще 68 пострадали. Спасти удалось 70, сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с этим в ведомстве напоминают жителям не перегружать электросеть, не оставлять без присмотра включенные приборы, проверять газовое и печное оборудование и вообще установить пожарную сигнализацию.

На весеннем льду случилось три происшествия, из-за которых погибло двое человек. Одного удалось спасти. Спецслужбы призывают не выходить на лед, не подходить к краю обрывов на берегу. При обнаружении детей на льду следует сразу звонить 112.

Ранее сообщалось, что в Мензелинском районе на реке Ик спасли рыбака, провалившегося под лед вблизи села Дусай‑Кичу. Его доставили на берег с помощью судна на воздушной подушке.

Популярное
пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

скриншот видео
Пассажир напал на проводницу поезда Челябинск — Санкт‑Петербург

Из‑за отказа выпустить покурить мужчина вытолкнул сотрудницу из вагона.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
