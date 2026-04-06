В Альметьевском районе КАМАЗ раздавил легковушку, погибли двое
Водитель «Рено» не уступил дорогу грузовику, что привело к столкновению.
На 900-м километре трассы Казань - Оренбург вблизи пересечения с дорогой Альметьевск - Лениногорск «Рено» не дал преимущество КАМАЗу, из-за чего грузовик влетел в легковую машину. 56-летние пассажир и водитель «Рено» погибли, сообщает прокуратура Татарстана.
На место выехал и. о. Альметьевского городского прокурора Ринас Ибрагимов. Начата процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что в Казани 20-летний парень пойдет под суд по делу о смертельном ДТП. Трагедия произошла в декабре прошлого года на парковке у пристани «Ак Барс Арена». Водитель превысил скорость, потерял управление и наехал на бордюр. В результате машина опрокинулась в Казанку. Погиб 19-летний пассажир.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Из‑за отказа выпустить покурить мужчина вытолкнул сотрудницу из вагона.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.