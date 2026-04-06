Происшествия
6 апреля 17:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Альметьевском районе КАМАЗ раздавил легковушку, погибли двое

Водитель «Рено» не уступил дорогу грузовику, что привело к столкновению.

Автор фото: прокуратура Татарстана

На 900-м километре трассы Казань - Оренбург вблизи пересечения с дорогой Альметьевск - Лениногорск «Рено» не дал преимущество КАМАЗу, из-за чего грузовик влетел в легковую машину. 56-летние пассажир и водитель «Рено» погибли, сообщает прокуратура Татарстана.

На место выехал и. о. Альметьевского городского прокурора Ринас Ибрагимов. Начата процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что в Казани 20-летний парень пойдет под суд по делу о смертельном ДТП. Трагедия произошла в декабре прошлого года на парковке у пристани «Ак Барс Арена». Водитель превысил скорость, потерял управление и наехал на бордюр. В результате машина опрокинулась в Казанку. Погиб 19-летний пассажир.

