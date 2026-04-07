Происшествия
7 апреля 01:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Челнинские медики спасли беременную женщину, прыгнувшую в воду за собакой

Пес бросился за уткой.

Автор фото: Минздрав Татарстана

Кто знает, чем закончилась бы история с прыгнувшей в ледяную воду беременной женщиной, если бы не неравнодушные прохожие и быстрая реакция экстренных служб. Происшествие случилось в Набережных Челнах.  

Вначале в реке оказалась собака – пес решил поохотиться за уткой. Спасая своего питомца, вслед за ним в реку бросилась его хозяйка, находящаяся на 39-й неделе беременности. Лед под собакой и женщиной провалился, и оба оказались в ледяной воде.  

Женщина провела в ней порядка 5 минут, пока выбралась на берег. Проходивший мимо мужчина тем временем пытался спасти барахтавшегося в холодной воде пса.  

На место прибыли вызванные прохожими медики скорой помощи и спасатели. Глубокое переохлаждение у женщины грозило ее жизни и жизни ребенка. Стабилизировав состояние будущей мамы, фельдшеры экстренно доставили её в Перинатальный центр КДМЦ. Мужчину, пробывшего в воде 15 минут, госпитализировали в профильную клинику.  

Финал этой истории счастливый: с женщиной, ребенком и мужчиной все в порядке. Собака уже отогревается дома. И даже утка не пострадала, пишет пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ранее мы писали, что за неделю в Татарстане 8 человек погибли на пожарах и водоемах. Спецслужбам удалось спасти 70 жителей региона, попавших в опасную ситуацию.

